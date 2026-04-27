Waly Diouf Bodiang: "Il n’y aura plus d’élection dans ce pays sans Ousmane Sonko"

"Au regard du dispositif légal actuel, il n’y aura plus d’élection dans ce pays sans Ousmane Sonko.

Ceux qui veulent aller à l’aventure par crainte de la défaite sont libres .

Nous avons tirés les leçons de 2024 et sommes prêts à tout et à tous les combats que le contexte démocratique imposera" post l'actuel Dg du Port de Dakar, Waly Diouf Bodiang