DRAME À OUROSSOGUI : Un candidat au Baccalauréat met fin à ses jours après son échec

L'annonce des résultats du baccalauréat a viré au cauchemar à Ourossogui. Candidat scolarisé au lycée Yéro Basse, Abdoulaye Diallo n’a pas survécu à la terrible sentence de l'affichage des listes. Selon les témoignages poignants de ses proches, le jeune homme aurait été « profondément affecté par son échec à l'examen de fin d'études secondaires », un traumatisme qui l'a conduit à commettre l'irréparable au cœur de son quartier.



L'intervention des secours et l'ouverture d'une enquête





Alertés par les riverains impuissants, les éléments des sapeurs-pompiers et les hommes de la brigade de gendarmerie d’Ourossogui ont immédiatement convergé vers le lieu du drame. Après d'intenses efforts, le corps sans vie du jeune lycéen a été retiré des profondeurs du puits avant d'être acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ourossogui. Une enquête judiciaire a été ouverte par les forces de l'ordre afin de déterminer avec exactitude les circonstances de ce décès.



Ce drame absolu s'inscrit dans une semaine déjà particulièrement lourde, assombrie par une recrudescence de violences locales dans la zone.



Le cri d'alarme des spécialistes sur l'urgence du soutien psychologique





Au-delà de la perte tragique d'une jeune vie, cet événement pose avec acuité la question du suivi émotionnel des candidats. Pour de nombreux psychologues et structures associatives, l'échec scolaire ne doit plus être vécu comme une fatalité ou une honte sociale destructrice.



Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et rappellent l'importance cruciale de briser le tabou, d'instaurer un dialogue permanent et de renforcer l'écoute bienveillante au sein des cellules familiales durant cette période de forte pression psychologique.



















































Igfm