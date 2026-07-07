Coupe du monde 2026 - La Belgique a fait régner la justice sur le terrain et éliminé les Etats-Unis 4-1 en 8e de finale

Les Diables Rouges ont fait parler leur talent de manière indiscutable. La Belgique a nettement battu les Etats-Unis en 8e de finale lundi à Seattle (4-1) dans un match entaché par l'annulation de la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun. Le joueur de Monaco n'a pas pesé, il a semblé crispé comme ses coéquipiers qui ont notamment vu Charles De Ketelaere marquer deux buts (9e et 33e) et Hans Vanaken punir une énorme erreur du gardien de Team USA (57e). Les Belges retrouveront l'Espagne en quart de finale.



Malgré la "mauvaise surprise" de voir Balogun titulaire pour ce match devenu celui du scandale, Rudi Garcia, le sélectionneur français de la Belgique, qui avait lui-même créé une polémique au tour précédent, a manifestement bien préparé son plan et fait des choix forts. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont débuté sur le banc. Les titulaires belges, eux, ont démarré très fort avec une belle frappe de Timothy Castagne que le gardien américain Matt Freese a détournée devant sa lucarne (1re).





De Ketelaere enfin dans le coup



De Ketelaere, lui, était de nouveau titulaire en pointe et l'habituel milieu offensif de 1,92m a enfin trouvé ses marques. Il a ouvert le score de près sur un service de Nicolas Raskin (1-0, 9e). Clairement supérieure tactiquement et techniquement, la Belgique a cependant perdu Amadou Onana, sérieusement blessé au genou et remplacé par Vanaken (21e).

Combatifs mais impuissants offensivement, les Américains ont pourtant su égaliser sur un coup franc axial obtenu par le très discret Balogun, frappé par Malik Tillman et dévié par le mur ce qui a surpris Thibaut Courtois (1-1, 31e). Sauf que De Ketelaere a tout de suite rendu l'avantage aux siens d'une tête sur un centre de Leandro Trossard (2-1, 33e). Raskin (39e) et Dodi Lukebakio (43e) ont même failli faire encore trembler les filets américains.





Les Américains passent à côté



Si Balogun s'est montré juste avant la pause (45e et 45e+4), il n'a touché que 10 ballons en première période et 19 sur l'ensemble de la rencontre. Mauricio Pochettino a lancé Giovanni Reyna à la place du décevant Sergino Dest à la reprise et son équipe est devenue plus consistante mais pas davantage inspirée sur le plan offensif. Elle a surtout été plombée par la sortie complètement ratée de Matt Freese hors de sa surface qui a permis à Vanaken d'envoyer le ballon dans le but vide pour le break (3-1, 57e).