Barthélémy Dias : "J'accuse les éléments de la BIP d'avoir exercé une violence inouïe sur les éléments de notre sécurité…"

Le maire de Dakar n'y va pas par quatre chemins pour accuser les éléments de la brigade d'intervention polyvalente (BIP) d'avoir violenté les éléments de la sécurité de la coalition "Sam sa Kaddu" lors de la campagne électorale. Une violence qui, d'après Barth, a occasionné la mort de l'agent de sécurité Bassirou Diop à Saint-Louis, quelques jours après sa détention.



Pour Barthélémy Dias, "sur 41 convois, on a arrêté seulement un seul convoi pour faire plaisir au prince. L'objectif était que Barth ne batte pas campagne à Dakar. Les instructions qui ont été données étaient d'arrêter le convoi et de m'arrêter. Selon le maire de Dakar, " dans ce convoi, il n'y avait aucun malade, car la coalition a battu campagne avec une ambulance médicalisée", fait-il savoir. Sur ce," j'accuse les éléments de la BIP d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République, car les preuves sont là", martèle-t-il.























































































