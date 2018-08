Baye, le petit frère d'Aziz Ndiaye et Ibou Sow reçus en audience par Amadou Ba

En cette période d’avant campagne électorale, le ministre de l’Economie et des finances, Amadou Ba est en train d’accorder des audiences à de nombreux Sénégalais, simples citoyens, acteurs politiques ou membres de la société civile. Nos radars ont repéré de nombreux va-et-vient entre son bureau, son quartier général et son domicile personnel et il semble que les audiences qu’il accorde ont trait à la préparation de l’élection présidentielle qu’il compte faire gagner au Président Sall dès le premier tour. Mais Baye Ndiaye, le frère d’Aziz Ndiaye pourrait avoir été reçu pour d’autres raisons. C'est un secret de polichinelle de révéler que la famille d’Aziz Ndiaye connaît des déboires judiciaires ces derniers temps et que même le père de famille est impliqué. Baye Ndiaye aurait donc profité de l’audience accordée en vérité au transitaire Ibou Sow pour accompagner ce dernier afin de pouvoir glisser quelques doléances au ministre Amadou Ba. Le transitaire Ibou Sow dit Ardo est réputé plein aux as mais les sources de dakarposte croient savoir que le gars n’est plus aussi liquide qu’il veut le faire croire. "En fait , il squatte le port de Dakar pour glaner quelques marchés hypothétiques et il a donc besoin de se refaire une santé financière" nous souffle ce "rat du Port" . Et l'informateur de rencherir: "Pour ce faire, il organise sous peu une manifestation politique et il a donc rencontré le ministre pour lui soumettre ses soucis notamment financiers en termes d'organisation. "