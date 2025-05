Bignona : Ville morte après un incident entre la gendarmerie et les talibés du marabout Fansou O. Bodian

Ce mardi matin 13 mai, la commune de Bignona a été fortement perturbée par un mouvement de protestation faisant suite à un incident survenu la veille entre la gendarmerie et le cortège du marabout Fansou Ousmane Bodian. Alors que le guide religieux revenait d’un « darra », son convoi aurait été immobilisé par un gendarme lors d’un contrôle de routine, ce qui a provoqué la colère de ses talibés et des jeunes qui l’accompagnaient.



En réaction, un appel à une journée de « ville morte » a été lancé par des jeunes manifestants. Cet appel a été massivement suivi : les commerces sont restés fermés, les transports sont totalement à l’arrêt, notamment à la gare routière, et des barrages ont été érigés sur plusieurs axes routiers.



Les motos-taxis, dites « Jakarta », sont systématiquement stoppées lorsqu’elles tentent de circuler. Les écoles n’ont pas été épargnées : des manifestants ont fait sortir les élèves des classes, du primaire au secondaire.



Une réunion de conciliation s’est tenue entre l’entourage du marabout, les autorités administratives locales et la gendarmerie. Bien que Fansou Ousmane Bodian ait appelé au calme, ses talibés ont décidé de maintenir la mobilisation.



Aux dernières nouvelles, un calme plat régnait dans la capitale du fogny, aucun affrontement direct n’a été signalé, et la gendarmerie ne serait pas encore intervenue. Des efforts de médiation sont en cours pour désamorcer les tensions et ramener la stabilité dans la commune.













































senego