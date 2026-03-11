Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 11 Mars 2026 à 06:58 modifié le Mercredi 11 Mars 2026 - 13:58

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison
Une affaire spectaculaire de faux billets noirs évalués à près d’un milliard de FCFA a refait surface devant le Tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, un officier supérieur de l’armée sénégalaise et trois autres prévenus comparaissaient mardi dans ce dossier qui avait déjà fait grand bruit en 2023.

Au cœur de l’affaire se trouve Ibrahima Chimère Barro, commandant et chef de corps du Bataillon de la musique principale des forces armées depuis plus de trente ans. Aux côtés de l’officier comparaissent Hubert Assogba, ancien technicien audiovisuel reconverti dans l’immobilier, Mbacké Sow Ndiaye, étudiant, et Mamadou Fatou Ndiaye, agent des Postes basé à la Médina.

Les quatre hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de falsification de billets de banque, contrefaçon de signes monétaires et détention de matériel de contrefaçon. Pourtant, devant la barre, tous ont rejeté en bloc les accusations portées contre eux.

Le commandant renie ses premières déclarations

Au cours de l’audience, le commandant Barro a surpris l’assistance en revenant totalement sur ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire. Selon L’Observateur, l’officier a affirmé avoir inventé l’histoire qu’il avait racontée aux gendarmes.

« Je nie les faits. J’ai raconté une histoire parce qu’un supérieur m’avait dit de reconnaître les faits. Il m’avait assuré que l’affaire allait se régler en quinze jours », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Pourtant, lors de l’enquête, il avait affirmé avoir reçu un colis contenant des billets noirs remis par un individu identifié comme Serigne Mbaye, domicilié à Touba. Devant les juges, il a catégoriquement rejeté cette version.

Selon lui, le jour de son arrestation, il avait simplement quitté le Camp Leclerc avant de prendre deux jeunes en auto-stop à hauteur de la Foire. Tous se rendaient à Keur Massar pour visiter un appartement à louer.

Une arrestation controversée

Toujours d’après L’Observateur, le commandant affirme que les gendarmes les auraient encerclés avant de les conduire dans un appartement où une sacoche contenant les fameux billets noirs aurait été découverte.

« Je n’ai jamais détenu ces billets. Je ne les ai vus qu’à la brigade quand le Major Kandji m’en a montré un », a-t-il insisté.

Les trois autres prévenus ont également nié toute implication dans cette affaire.

Des coaccusés qui rejettent les accusations

Hubert Assogba, ancien technicien audiovisuel, explique avoir rencontré le commandant Barro une seule fois dans son bureau au Camp Leclerc pour préparer un événement musical.

« Je suis venu pour une affaire d’instruments à vent. C’est la seule fois où je l’ai vu », a-t-il déclaré.

Le jour de son arrestation, il affirme qu’il se trouvait à Keur Massar pour installer une sonorisation dans une église.

De son côté, Mamadou Fatou Ndiaye reconnaît seulement connaître l’étudiant Mbacké Sow Ndiaye, qu’il présente comme un proche. Les deux hommes affirment s’être rendus à Keur Massar pour visiter un appartement à louer.

Quant à l’étudiant, il soutient avoir été arrêté à la sortie d’une boutique où il rechargeait son téléphone.

« Je n’avais sur moi qu’un parfum et de l’argent que je devais remettre à ma mère à Malika. Je n’ai jamais vu ces billets noirs », a-t-il affirmé.

Une défense qui dénonce un dossier vide

Au fil des débats, les avocats de la défense ont tenté de démonter le dossier de l’accusation. Selon eux, plusieurs éléments essentiels manquent au dossier.

Comme le rapporte L’Observateur, aucun billet noir n’a été présenté devant le tribunal, aucun matériel de contrefaçon n’a été saisi, et aucun scellé officiel ne figure dans la procédure.

« Sans scellés, le procès est tué dans l’œuf », a lancé l’un des avocats.

La défense a également insisté sur l’absence d’expertise technique permettant de déterminer si les supposés billets noirs pouvaient réellement être transformés en véritables billets après lavage.

Le parquet réclame 10 ans de prison

Le ministère public ne partage pas cette analyse. Pour le procureur, les gendarmes ont bel et bien démantelé un réseau organisé autour de la technique des billets noirs.

Selon lui, les rôles étaient clairement répartis :
• Ibrahima Barro aurait détenu les billets noirs,
• Hubert Assogba aurait joué le rôle de démarcheur,
• tandis que les deux Ndiaye auraient été chargés du lavage et de la mise en circulation des faux billets.

Le parquet regrette également que les prévenus reviennent aujourd’hui sur leurs aveux faits lors de l’enquête.

Estimant les faits particulièrement graves, le procureur a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 20 millions de FCFA contre chacun des accusés.

Verdict attendu en avril

Placés en détention depuis près de trois ans, les quatre hommes jouent désormais leur avenir judiciaire.

Après plusieurs heures de débats, le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 15 avril prochain, conclut L’Observateur.


















dakaractu

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Recommandé Pour Vous
< >

Mercredi 11 Mars 2026 - 07:49 ONU : la candidature de Macky divise l’UA

Mercredi 11 Mars 2026 - 08:33 Cohabitation difficile Diomaye-Sonko : le privé étale ses craintes

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

DIC : la terrible révélation de Ouzin Keïta

DIC : la terrible révélation de Ouzin Keïta

Escroqueries en série- Longtemps traqué, Cheikhouna Ndiaye alias Souleymane Sylla, finalement arrêté par la BR de la gendarmerie

Escroqueries en série- Longtemps traqué, Cheikhouna Ndiaye alias Souleymane Sylla, finalement arrêté par la BR de la gendarmerie

Sénégal-Pérou : Youssou Ndour et Booba feront vibrer le stade de France !

Sénégal-Pérou : Youssou Ndour et Booba feront vibrer le stade de France !

Travail au noir à l’Hôtel Pullman de Dakar – Viré après 9 ans de travail, Abdou Coly dénonce un licenciement abusif et des conditions de travail …« indignes »

Travail au noir à l’Hôtel Pullman de Dakar – Viré après 9 ans de travail, Abdou Coly dénonce un licenciement abusif et des conditions de travail …« indignes »

L’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal au cœur des réseaux du Hezbollah- Les méthodes de financement identifiés par le FBI

L’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal au cœur des réseaux du Hezbollah- Les méthodes de financement identifiés par le FBI

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 30 01 2026 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 30 01 2026 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Concentration des richesses : DANGOTE et trois autres milliardaires plus riches que la moitié des africains

Concentration des richesses : DANGOTE et trois autres milliardaires plus riches que la moitié des africains

DAKAR ACCUEILLERA LA 16ᵉ BIENNALE DE L’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DU 19 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2026

DAKAR ACCUEILLERA LA 16ᵉ BIENNALE DE L’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DU 19 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2026

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747