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Bourreaux de Pape Cheikh entre autres gays, voici le procureur Saliou Dicko et le commandant Kalaw Tine !

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 17 Avril 2026 à 16:33 modifié le Vendredi 17 Avril 2026 - 17:32

Le procureur Saliou Dicko en boubou bleu (sans lunettes), le commandant Tine derrière lui en uniforme de la gendarmerie
Le procureur Saliou Dicko en boubou bleu (sans lunettes), le commandant Tine derrière lui en uniforme de la gendarmerie
Sortis de l'anonymat depuis l'éclatement de ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie", le procureur Saliou Dicko et le commandant Kalaw Tine sont au nombre des policiers, gendarmes et magistrats qui constituent le socle de l'ordre public et de la justice.

En effet, ce tandem-dont le Sénégal voire l'Afrique peut s'enorgueillir- fait partie des pièces maîtresses de Dame Justice qui accomplissent un travail colossal, souvent dans l'ombre et loin de la reconnaissance publique médiatisée.

Hommes de l'ombre, ils sont parmi les innombrables acteurs de terrain et du droit qui passent le plus clair de leur temps à mener des enquêtes complexes (à l'image de l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie), parfois au péril de leur vie ou au prix d'un engagement personnel intense.

Ils sont certes devenus célèbres, mais on ignore souvent tout de leur visage, de leur quotidien ou de leur mode opératoire. Bref, loin des caméras, le procureur Dicko et le commandant Tine figurent parmi ceux-là qui forment le pilier de la chaîne pénale et de la sécurité publique.

Eu égard à l'évolution de la procédure appelée "Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie", ce duo, qui- c'est un secret de polichinelle- fait face à des tentatives de corruption, des menaces ou des pressions, refuse de céder.

En effet, certains observateurs ou acteurs politiques, notamment l'ong Jamra estiment - à travers des sorties médiatiques- que les forces de l'ordre peuvent subir des pressions de la part de divers groupes d'intérêt, dont les associations LGBT+, qui cherchent à influencer les politiques publiques, ou le traitement des affaires homos comme le cas Pape Cheikh et Cie.


Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko est le maître d'œuvre du parquet dans ce dossier. Issu de la promotion 2005 du Centre de formation judiciaire, l'enfant prodige de Gandiaye a considérablement durci les poursuites en février 2026 en ajoutant des chefs d'inculpation financiers (blanchiment) et en demandant l'isolement des détenus pour des raisons de santé. Il continue de superviser les nouvelles arrestations notées depuis le début du mois d'avril 2026.

Né le 14 avril 1978 à Gandiaye dans la région de Kaolack, Saliou Dicko a longtemps évolué à l’abri des regards. Même en pleine tempête judiciaire dans l’affaire Sweat beauté (2021-2024), il s’est contenté de faire son job, sans grand bruit. En homme de refus, sa posture n’a pas toujours été en accord avec les désidératas de la hiérarchie. “Je ne peux pas entrer dans certains détails, mais dans l’affaire Sweat beauté, il a eu à s’opposer à des injonctions, en tant qu’avocat général. Ce n’était pas directement lié à l’affaire de viol, mais sur des dossiers connexes. Cela lui avait valu une affectation à Saint-Louis”, témoigne un de nos interlocuteurs.

Pour lui, Dicko n’est pas un homme de compromission. “Ce que je puis assurer, c’est que ce n’est pas un procureur que l’on peut manipuler. Il ne fait pas des choses pour plaire à la hiérarchie ou à quiconque. Quand il n’est pas d’accord, il dit non”, souligne une source de nos confrères de seneplus.


Officier dévoué, qui accomplit un travail colossal dans la discrétion, l'humilité et la constance, il nous revient que le commandant Kalaw Tine est un leader inné.

"Je vous dis, il privilégie l'efficacité à la reconnaissance publique. Comme un " vrai lion " ou un "infatigable" soldat, il fait le boulot sans chercher les honneurs. Kalaw, c'est la "Grande Muette" (comme on surnomme l'armée ), où l'action prime sur la communication. C'est un officier qui a de tous temps fait preuve d'un dévouement total à la mission, loin du folklorisme " glisse une de ses connaissances joint par dakarposte.


Le Chef d'escadron Kalaw Tine est un officier de la gendarmerie sénégalaise reconnu pour son engagement dans la sécurisation, notamment en tant que commandant de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. Il a mené des opérations de grande envergure contre la délinquance, caractérisées par des interpellations dans des zones criminogènes et des saisies de drogue et d'armes.

Commandant de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, il est reconnu pour son leadership lors d'opérations de sécurisation (descente musclée, lutte contre les zones criminogènes). Impliqué dans le renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et la population, notamment à travers des initiatives de partage comme le "Ndogou FDS Jambaar-yi".



njaydakarposte@gmail.com

Mamadou Ndiaye

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