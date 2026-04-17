Le Pr Diomaye Faye reçoit une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en fin de matinée une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), conduite par Madame Nafissatou Diallo, venue lui transmettre un message du Président Abdoulaye Wade.



Cette audience s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration du centenaire du troisième Président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade.



Dans une atmosphère empreinte de considération et de respect, le Chef de l’État a exprimé l’affection particulière qu’il porte au Président Wade, saluant en lui une figure politique majeure en Afrique et dans le monde. Il a rappelé que son parcours et son action ont contribué à forger l’image et le prestige du Sénégal, aujourd’hui reconnu et respecté sur la scène internationale.



Au-delà de ses nombreuses réalisations, le Président de la République a souligné que le Président Abdoulaye Wade a su ouvrir aux Sénégalais un horizon des possibles élargi, nourrissant une ambition collective et une confiance renouvelée en l’avenir.

Un échange marqué par la reconnaissance d’un héritage politique et historique qui continue d’inspirer la Nation.