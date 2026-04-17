FARBA NGOM LIBRE...

Oui, vous avez bien lu. Farba Ngom s’apprête à recouvrer la liberté. Un véritable séisme judiciaire, un rebondissement inattendu et un scénario que peu d’observateurs avaient vu venir. Contre toute attente, le Maire de Agnam et Député, celui à qui ses détracteurs prédisaient de longues années derrière les barreaux, va finalement sortir de prison dans les prochaines heures.



À rappeler : le dossier financier de 125 milliards de FCFA avait déjà connu un tournant avec une liberté provisoire accordée à Tahirou Sarr. En réalité, ce n’est pas ce volet qui maintenait encore Farba Ngom en détention, mais une affaire distincte liée à des téléphones portables, devenue le principal verrou de sa cellule.



Et coup de tonnerre au Palais de Justice : la chambre d’accusation vient d’annuler l’ensemble des procès-verbaux liés à l’affaire des téléphones et clôturé définitivement le dossier, sans appel du parquet. Résultat : plus aucun obstacle judiciaire immédiat.



Farba Ngom ne se contente pas de sortir de prison : il retrouve son siège à l’Assemblée nationale, tout en conservant la mairie d’Agnam, consolidant ainsi ses positions politiques.



Dès lors, une question brûle toutes les lèvres et s’invite au cœur du débat public : qu’en est-il des déclarations tonitruantes de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, dans toute cette affaire ? Car, il y a encore peu, ses propos avaient fait grand bruit, alimentant une controverse retentissante autour d’allégations graves, évoquant notamment l’existence supposée de contenus compromettants. Des déclarations qui avaient électrisé l’opinion et renforcé la pression médiatique autour du dossier.



Mais voilà que le vent tourne, que les lignes bougent et que la mécanique judiciaire emprunte une trajectoire inattendue. À la lumière des décisions récentes, une gêne perceptible semble s’installer dans certains cercles du pouvoir. D’aucuns estiment même que la ministre pourrait aujourd’hui mesurer le poids politique de ces sorties publiques, d’autant plus si des informations inexactes ou prématurées ont guidé sa communication.



Car, en politique comme en justice, chaque mot prononcé engage et chaque revirement laisse des traces. Et pendant que le rideau se lève sur la liberté imminente de Farba Ngom, une évidence s’impose : les certitudes vacillent, les pronostics s’effondrent et l’actualité rappelle, une fois encore, que rien n’est jamais totalement écrit d’avance









































Igfm