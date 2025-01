Braquage au Riu Baobab : Un caïd insaisissable et un gang surarmé sous le radar des enquêteurs

Un hôtel prestigieux, un braquage audacieux et un malfaiteur redoutable : l’affaire du Riu Baobab à Pointe Sarène a tout pour captiver. Comme le révèle L’Observateur, les forces de l’ordre de la brigade de gendarmerie de Nianing sont sur les traces d’un cerveau criminel au passé pénal lourd, orchestrateur présumé de ce vol spectaculaire. Avec un butin de 12 millions de francs CFA et un mode opératoire d’une précision inquiétante, ce braquage sème une psychose dans la région de la Petite-Côte.







Le Riu Baobab, théâtre d’un coup osé







Le week-end dernier, la sérénité du prestigieux hôtel Riu Baobab a été brisée par un gang composé d’une vingtaine d’individus. En quelques heures, ces malfaiteurs ont réussi à s’emparer de millions en espèces, quittant les lieux aussi mystérieusement qu’ils y étaient entrés. Selon L’Observateur, le gang, connu pour son arsenal sophistiqué, opère avec une efficacité digne des braquages professionnels.







Un cerveau au passé criminel lourd







Au centre de cette affaire se trouve un personnage énigmatique, un caïd décrit par des sources comme “redoutable”. Ayant passé de longues années derrière les barreaux des maisons d’arrêt de Mbour et Thiès, cet homme, récemment élargi, aurait constitué un réseau criminel puissant. Toujours selon L’Observateur, la plupart des membres de ce gang se sont rencontrés en prison, où ils auraient consolidé leur expertise dans des domaines aussi variés que le cambriolage, le trafic de drogue et même le vol de bétail.







Malgré ses lourdes condamnations par les tribunaux de Mbour et Thiès, le caïd semble avoir trouvé un second souffle dans sa carrière criminelle. En dix ans, il s’est taillé une réputation de leader intrépide, dont les cibles sont soigneusement choisies, souvent des institutions financières ou des entreprises bien loties. L’hôtel Riu Baobab, avec ses coffres bien garnis, n’aura pas échappé à ses filets.







Un gang insaisissable, des enquêteurs déterminés







Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Nianing intensifient leurs recherches, renforcées par des informations clés fournies par d’anciens codétenus du caïd. Selon ces sources, le mode opératoire du braquage ne laisse aucun doute sur l’identité des suspects. “Ce gang ne rate jamais ses cibles”, confie une source proche de l’enquête à L’Observateur. Pourtant, malgré ces pistes solides, les malfaiteurs restent introuvables, alimentant un sentiment d’urgence parmi les autorités.







Psychose et résilience à Pointe Sarène







Alors que la région de la Petite-Côte se remet difficilement de cette attaque, l’hôtel Riu Baobab tente de retrouver un semblant de normalité. Les vacanciers continuent d’affluer, mais l’ombre de cet événement plane toujours sur l’établissement.







En attendant, L’Observateur précise que l’enquête se poursuit et que chaque piste est exploitée pour mettre fin aux agissements de ce gang. L’arrestation du caïd et de ses acolytes pourrait être une question de temps, mais leur fuite et leur expertise criminelle laissent les enquêteurs face à un défi de taille.







Un dénouement attendu







Ce braquage rocambolesque met en lumière les failles sécuritaires et la résilience d’un réseau criminel organisé, mais aussi la détermination des forces de l’ordre. Comme le rappelle L’Observateur, cette affaire est loin d’être résolue, mais l’étau semble se resserrer sur le caïd et sa bande. La Petite-Côte retient son souffle, espérant que justice sera rendue et que ce chapitre troublant prendra bientôt fin.

























































dakaractu