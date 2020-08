Braquage aux allées centenaires : Le frère d’un ancien ministre et un « journaliste » arrêtés

Rebondissement dans l’affaire du braquage d’une boutique d’un ressortissant Chinois aux Allées centenaires.

Aliou Diagne, frère d’un ancien ministre sous le régime libéral, et le journaliste Mamadou Bakhao Thiam, ancien agent d’un grand groupe de presse, ont été arrêtés avant-hier par la Dic.

Selon L’Observateur qui donne l’information, ils seront probablement déférés aujourd’hui mardi, au parquet.

Les mis en cause devraient être placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol avec violence et usage de véhicule et détention illégale d’armes.

Le journaliste a été cueilli à l’auberge «Chez Anthiou», à Ziguinchor, où il se la coulait douce.

Quant à Alioune Diagne, frère de cet ancien ministre, il est tombé à la Cité Mixta.