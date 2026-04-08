CAN 2025 : Patrice Motsepe est arrivé au Sénégal

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé à Dakar, au Sénégal. À son arrivée, il a été accueilli par le président de la Fédération Sénégalaise, Abdoulaye Fall, ainsi que par plusieurs responsables du football sénégalais. Cette visite intervient dans un contexte marqué par les tensions persistantes entre le Sénégal et le Maroc autour de certains dossiers liés au football africain, actuellement examinés devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont l’attribution du trophée lors de la finale polémique de la CAN 2025.



La présence de Patrice Motsepe à Dakar pourrait également être l’occasion d’évoquer ces différends et les perspectives de résolution dans le respect des instances du football africain. Selon la Fédération sénégalaise de football, il sera reçu au Palais de la République de Dakar par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, avant d’animer une conférence de presse consacrée aux enjeux du football africain. Au programme figure également une visite symbolique de l’Île de Gorée, en compagnie du président de la FSF Abdoulaye Fall et du secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu