FIN D’AVENTURE LIBYENNE POUR ALIOU CISSÉ, DÉSORMAIS LIBRE DE TOUT CONTRAT

Après quelques mois seulement à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé a officialisé la fin de son aventure avec les Chevaliers de la Méditerranée, à l’issue du rassemblement de mars. Une séparation qui intervient dans un contexte marqué par des tensions financières persistantes.



Selon les informations disponibles, le technicien sénégalais quitte son poste après avoir accumulé plus de huit mois d’arriérés de salaire. Une situation qui a fini par sceller un divorce devenu inévitable, malgré la volonté affichée du sélectionneur de poursuivre le travail engagé.



Dans une réaction mesurée, l’ancien patron du banc des Lions du Sénégal s’est dit « fier du travail accompli » avec son staff et ses joueurs, mettant en avant leur engagement ainsi que les progrès enregistrés durant son passage. Sur le plan comptable, son bilan reste toutefois contrasté, avec quatre victoires, cinq matchs nuls et deux défaites, dont une concédée aux tirs au but.



Un profil toujours coté sur le marché africain



Libre de tout engagement, Aliou Cissé ne devrait pas rester longtemps sans banc. Son expérience, notamment acquise avec le Sénégal qu’il a conduit au sommet du football africain, continue de susciter l’intérêt de plusieurs fédérations.



Parmi les pistes évoquées, la Guinée équatoriale apparaît comme une destination crédible, à la recherche d’un nouveau sélectionneur capable de relancer sa dynamique. Le Mali figure également parmi les options potentielles, même si la question salariale pourrait constituer un frein dans les négociations.



Autre scénario possible : le Ghana, récemment séparé de Otto Addo après une défaite en match amical face à l’Allemagne, pourrait se positionner pour attirer le technicien sénégalais et reconstruire son projet sportif.



Un standing salarial élevé



Durant son passage en Libye, Aliou Cissé percevait un salaire estimé à environ 44 millions de francs CFA mensuels, soit près du double de sa rémunération lorsqu’il dirigeait la sélection sénégalaise. Un niveau de revenu qui pourrait peser dans le choix de sa prochaine destination.



En attendant, le marché des sélectionneurs africains pourrait rapidement s’animer autour du profil d’« El Tactico », dont la prochaine trajectoire est désormais scrutée de près par les observateurs du football continental.







































Rts