Dakar : 61 arrestations dans l’enquête sur le réseau homosexuel de Pape Cheikh DIALLO

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar poursuit activement ses investigations autour du réseau d’homosexuels présumé animé par Pape Cheikh DIALLO . Après l’interpellation récente d’un chef de service au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), les enquêteurs ont franchi un nouveau cap en portant à 61 le nombre total d’arrestations. Ce mardi, quatre suspects supplémentaires ont été appréhendés entre Dakar et Mbour.



Selon des informations rapportées par Seneweb, les gendarmes, agissant sur réquisition de leurs collègues de Keur Massar, ont notamment arrêté un individu connu sous le nom de « bongoman », O.GNINGUE, dans la commune de Saly. Cet homme, reconnaissable à ses dreadlocks, est soupçonné d’avoir entretenu une relation avec Pape Cheikh DIALLO . Il a été transféré à Dakar à bord d’un véhicule banalisé.



Le procureur Saliou DICKO ainsi que le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye ont été informés de ces nouvelles interpellations.











































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