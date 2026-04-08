Moyen-Orient: les frappes israéliennes sur le Liban font des dizaines de morts et des centaines de blessés en quelques heures

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 8 Avril 2026 à 15:47 modifié le Mercredi 8 Avril 2026 - 17:48

Si Washington et Téhéran se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz mardi 7 avril, la trêve « n'inclut pas le Liban », dit Israël, pour qui « la bataille continue ». Dans la journée de ce mercredi, l'armée israélienne a mené sa « plus grande frappe coordonnée » contre le mouvement pro-iranien du Hezbollah et donc sur le pays du Cèdre et ce sans en avertir la population. Selon le ministère libanais de la Santé, ces frappes ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés.



Dans un poste sur le réseau social X, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), souligne « plus de 60 sites à Beyrouth et dans ses environs » ont été frappés par l’armée israélienne.



« Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Les dégâts sont considérables. Ce sont les civils qui en font les frais. Une fois de plus », ajoute le communiqué avant de rappeler : « Ils ne sont pas une cible. Ils doivent être protégés. »



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