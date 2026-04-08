Moyen-Orient: les frappes israéliennes sur le Liban font des dizaines de morts et des centaines de blessés en quelques heures

Dans un poste sur le réseau social X, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), souligne « plus de 60 sites à Beyrouth et dans ses environs » ont été frappés par l’armée israélienne.
« Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Les dégâts sont considérables. Ce sont les civils qui en font les frais. Une fois de plus », ajoute le communiqué avant de rappeler : « Ils ne sont pas une cible. Ils doivent être protégés. »
« Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Les dégâts sont considérables. Ce sont les civils qui en font les frais. Une fois de plus », ajoute le communiqué avant de rappeler : « Ils ne sont pas une cible. Ils doivent être protégés. »