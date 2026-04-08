« Sénégal Solidaire », la Fondation des Premières dames de Diomaye lance ses activités

Un carton d’invitation qui a fuité sur les réseaux sociaux a suscité une énorme polémique sur les Réseaux sociaux. Il annonce le lance des activités de la fondation nationale « Sénégal Solidaire » à l’occasion de la cérémonie de pose de première pierre du Centre de dépistage des cancers la LISCA.



Les deux Premières dames seront présentes à cette cérémonie qui va avoir lieu à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, ce mercredi à 15 heures, si l’on en croit au carton d’invitation.



La mise en place de fondation pour les épouses du président de la République est l’un des points de désaccord entre Diomaye et son Premier ministre, Ousmane SONKO.

























































































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