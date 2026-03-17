CAN 2025 : Report du procès en appel de 18 supporters sénégalais au Maroc

Le procès en appel de 18 supporters sénégalais condamnés par la justice marocaine pour "hooliganisme" durant la finale de la CAN-2025 s'est ouvert lundi 16 mars, et a aussitôt été reporté au 30 mars, selon l'avocate des accusés, Naïma El Guellaf.



La cour d'appel de Rabat a renvoyé le procès à la demande de la défense pour lui permettre de préparer les dossiers, a précisé à l'AFP l'avocate des accusés.



Les prévenus, emprisonnés depuis la finale, sont poursuivis pour des actes de violence, notamment contre les forces de l'ordre, ainsi que dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles. Des accusations niées par la défense.



Le 19 février, neuf d'entre eux ont été condamnés, en première instance, à un an de prison, six autres à six mois et les trois derniers à trois mois.





Le 18 janvier, lors de la finale de la CAN à Rabat, le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique.



À la suite d'un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et ont lancé des projectiles vers la pelouse.



Fin janvier, la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux fédérations des deux pays pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.



Le Maroc a accueilli la 35ᵉ édition de la CAN du 21 décembre au 18 janvier et coorganisera conjointement avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du monde 2030.





































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