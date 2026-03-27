CAN 2025 : la mise en garde très osée du Maroc

L'avocat marocain Mourad Elajouti a annoncé ce vendredi sur X avoir mis en demeure la société d'exploitation du Stade de France, qui accueillera samedi le Sénégal pour un match amical face au Pérou. Les Lions de la Terenga comptent y célébrer leur victoire lors de la dernière CAN.



Le Sénégal pourra-t-il soulever son trophée de la CAN 2025 samedi au Stade de France ? Après s'être vu retirer son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait appel mercredi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), et compte maintenir les festivités prévues à Saint-Denis à l'occasion de son match amical contre le Pérou.



Mourad Elajouti, le président du Club des Avocats Marocains, s'y oppose. « Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la société d'exploitation du Stade de France ainsi qu'au groupe GL Events, a-t-il écrit ce vendredi dans une série de message postés sur son compte X. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe. »



« Par une décision définitive rendue le 17 mars 2026, le Jury d'Appel de la CAF a réattribué le titre au Maroc, rappelle l'avocat. En l'absence de décision suspensive du TAS, l'exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite. Tout maintien de l'événement donnera lieu à des poursuites pour dommages-intérêts sur le fondement de l'Art. 1240 du Code Civil (responsabilité civile délictuelle). »



La menace d'une mise sous séquestre du trophée



Le président du Club des Avocats Marocains annonce également se réserver le droit « de solliciter en référé d'heure à heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée », c'est-à-dire de placer l'objet du litige « sous la garde d'un commissaire de justice », le rendant momentanément indisponible, le temps qu'une décision soit prise.

















































Igfm