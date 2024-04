CFPH de Camberene : Le syndicat décrète 48h à compter de lund

A compter de ce lundi 29 Avril, le personnel du centre de formation professionnelle et horticole (CFPH) de Cambarène va en grève de 48h. Selon un communiqué aux allures d'un ultimatum adressé au directeur lu à Dakaractu, ces 48h de grève sont lancées en signe d’alerte aux autorités du ministère de l'agriculture que des mesures conservatoires soient prises à l'endroit du directeur.



Le SG du SYNTTAS se désole " de la violation flagrante des textes portant organisation et fonctionnement du CFPH par le Directeur. " Ce mode de gestion solitaire et nébuleuse a failli plonger hier l’établissement dans une situation indescriptible : le directeur et les formateurs se sont donnés en spectacle devant les étudiants. Il lui est reproché le recrutement de consultants sans l'approbation du comité, une volonté exprimée de détournement des règles qui fondent la gestion de l’établissement et une gestion nébuleuse des ressources générées du centre" regrette Mor Diouf.



Le Secrétaire Général note que le syndicat restera déterminé et mobilisé contre toute forfaiture .

« Il ne se pliera à une décision à l’encontre de cet idéal. C’est pourquoi nous avons lancé un ultimatum contre le Directeur afin qu’il enterre ces pratiques et revienne à la règle" lance et invite les nouvelles autorités à accorder une attention particulière à ce secteur vital de l’agriculture plus particulièrement à la formation des agents et techniciens s’ils tiennent à être au rendez-vous de leur mission d'un Senegal prospère dans une Afrique en progrès.





















































dakaractu