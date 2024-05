CONSEIL INTERMINISTÉRIEL | OUSMANE SONKO PROMET « UN RÈGLEMENT DÉFINITIF DES INONDATIONS… »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé, jeudi, que le gouvernement du Sénégal allait mobiliser les moyens et les ressources nécessaires pour résoudre définitivement le problème des inondations. « Des moyens et des ressources seront trouvés pour le règlement définitif des inondations même s’il faut l’admettre, il restera toujours des zones inondables. » Une déclaration faite lors du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations durant la saison des pluies.



Le chef du gouvernement a reconnu que certaines zones resteront toujours inondables, notamment les quartiers construits dans des zones non aedificandi (zones où la construction est interdite). Cependant, il a assuré que l’État mettrait tout en œuvre pour lutter efficacement contre les inondations.



Il a rappelé que l’État avait déjà investi 717 milliards FCFA dans divers projets visant à prévenir les inondations, incluant la construction d’ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales, la restructuration de zones inondables et le relogement des sinistrés. Malgré ces investissements, les résultats escomptés n’ont pas été atteints, ce qui a conduit à la décision de mener un audit approfondi pour évaluer l’utilisation de ces fonds.



Le Premier ministre a souligné l’importance de mettre fin à l’anarchie dans la gestion des inondations et de veiller à la protection des populations. Il a promis de prendre des mesures contre les constructions illégales dans les zones non aedificandi et sur les voies d’évacuation des eaux pluviales.



Il a également appelé à une mobilisation citoyenne contre les inondations, tout en remerciant les forces armées pour leur soutien. Il a insisté sur le fait que les inondations sont souvent causées par les négligences de certains services publics et les mauvais comportements des citoyens.



Enfin, il a souligné que ce Conseil interministériel est crucial car il engage fortement la responsabilité de l’État, qui doit assumer une responsabilité technique, administrative et politique dans la gestion et la prévention des inondations au Sénégal. Le premier ministre a conclu en affirmant que l’État doit intensifier ses efforts pour résoudre définitivement ce problème.



Le Conseil interministériel a réuni plusieurs membres du gouvernement, y compris le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que des responsables de services publics, des autorités administratives des régions, des forces de défense et de sécurité, et des élus locaux.





























































































Rts