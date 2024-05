CONSEIL INTERMINISTÉRIEL SUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2024 : OUSMANE SONKO ANNONCE DES RÉFORMES MAJEURES…

Désormais les ressources allouées à l’agriculture iront directement aux bénéficiaires. Il s’agit selon le premier ministre Ousmane SONKO d’opérer de véritables ruptures au niveau des mécanismes de subventions et de financements. Le premier ministre précise que plus de 310 milliards ont été alloués à l’agriculture depuis 2020 sans que les acteurs puissent en profiter.

Le chef du gouvernement préside ce jeudi, un conseil interministériel sur la campagne agricole 2024 à Diamniadio.

Selon Ousmane Sonko, désormais, les ressources destinées à l’agriculture seront directement attribuées aux bénéficiaires, marquant ainsi une rupture avec les pratiques antérieures de subventions et de financements.



D’après le Premier ministre, plus de 310 milliards ont été alloués à l’agriculture depuis 2020, mais ces ressources n’ont pas bénéficié aux acteurs du secteur.



Le conseil interministériel présidé par le Premier ministre vise à élaborer les stratégies et les plans d’action nécessaires pour la campagne agricole 2024.

























































































