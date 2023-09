CRISE OM - PABLO LONGORIA SORT DU SILENCE : "JE N'AI PAS PROPOSÉ MA DÉMISSION À FRANK MCCOURT"

Sa mise au point était très attendue. Alors que l'OM traverse une grave crise depuis le début de la semaine, à la suite d'une réunion houleuse tenue ce lundi entre les dirigeants olympiens et des représentants de groupes supporters où Pablo Longoria aurait été victime de menaces de mort selon plusieurs médias espagnols, le président délégué du club olympien, qui s'est mis en retrait dans ce contexte explosif, s'est confié dans un entretien à paraître jeudi dans La Provence.





"Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé. Qu'il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé..., a indiqué le dirigeant espagnol, qui avait succédé à Jacques-Henri Eyraud en février 2021. Où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu'elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre : 'À Marseille c'est comme ça'. C'est pour cela que l'on a dit mardi : 'Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler'."



Outre les nombreux mouvements d'entraîneurs depuis deux ans (ndlr : Sampaoli, Tudor puis Marcelino), le mercato et le début de saison de l'OM en C1 et en L1, les ultras lui ont reproché sa gestion du centre de formation et l'ont accusé de copinage. Des accusations qui ont fait bondir Pablo Longoria. "La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu'au groupe McCourt. Pour me protéger, j’ai dû lui demander d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent, a-t-il déclaré. Il en est sorti qu’on était clean !"

Sonné, Pablo Longoria ne compte cependant pas abdiquer. Dans ce même entretien, le dirigeant espagnol, qui ne sera pas du déplacement jeudi à Amsterdam pour le premier match de la saison de Ligue Europa, a assuré qu'il n'avait pas évoqué un départ auprès du propriétaire. "Dans les conditions actuelles, c’est très difficile d’avoir un projet et il est impossible de travailler. Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt, a-t-il martelé. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels."



MARCELINO DÉNONCE DES "CONDITIONS DE TRAVAIL INAPPROPRIÉES"



Quelques heures après avoir officiellement quitté le navire marseillais (ndlr: cinq journées en L1, et deux matches du 3e tour de C1 face au Panathinaikos qui se sont soldés par une élimination aux tirs au but), Marcelino s'est justifié sur son départ, par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel. "La situation instable d’aujourd’hui indique clairement que le projet sportif pour lequel nous avons été recrutés ne peut être mené à bien", a souligné le désormais ex-entraîneur de l'OM, en pointant des "conditions de travail inappropriées".