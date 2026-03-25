CRISE UNIVERSITAIRE À L’UGB : ENTRE MAINTIEN DU CALENDRIER ET MENACE D’INVALIDATION

Le Conseil académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a tranché. En dépit des perturbations liées à la grève des étudiants, l’instance a décidé de maintenir la date de clôture de l’année universitaire 2025-2026 au 14 août 2026. Une décision prise à l’issue de sa réunion du 24 mars, marquée par une vive inquiétude quant au rythme de progression des enseignements et des évaluations.



Dans sa résolution, le Conseil exprime clairement sa préoccupation face aux retards accumulés. Si la date de fin d’année est maintenue, l’organe académique n’écarte pas des mesures plus radicales. Il envisage notamment la possibilité d’invalider un semestre, voire l’ensemble de l’année universitaire, en fonction de l’évolution de la situation et des propositions émanant des différentes unités de formation et de recherche (UFR) ainsi que de l’Institut polytechnique de Saint-Louis (IPSL).



Sur le plan disciplinaire, le ton se durcit. Le Conseil académique engage le Recteur à prendre les dispositions nécessaires pour traduire devant le Conseil de discipline les étudiants identifiés comme ayant entravé le déroulement normal des enseignements et des évaluations. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du respect des franchises et libertés universitaires, telles que définies par la réglementation en vigueur.



Autre point de clarification : la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) demeure non reconnue par les autorités universitaires. Le Conseil rappelle que cette structure est suspendue depuis 2019 et ne bénéficie d’aucune légitimité administrative ou juridique. Dès lors, seuls les représentants des étudiants régulièrement élus au sein des instances académiques sont habilités à dialoguer avec l’administration.



Cette résolution traduit une volonté des autorités universitaires de préserver le calendrier académique tout en réaffirmant le cadre institutionnel et disciplinaire, dans un contexte de tension qui continue de peser sur le fonctionnement de l’UGB.



























Rts