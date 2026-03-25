GUÉOUL : OUSMANE SONKO EXPRIME LA COMPASSION DE L’ÉTAT À LA SUITE DU RAPPEL À DIEU DU KHALIFE CHÉRIF BEUH AÏDARA

Le Premier ministre Ousmane Ousmane Sonko s’est rendu ce mardi 25 mars 2026 à Guéoul (Louga), pour présenter ses condoléances à la communauté khadrya, suite au rappel à Dieu du Khalif de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Sadbouh, Cheikh Makhfou Aidara dit Cherif Beuh et de ses deux épouses.



Accompagné d’une forte délégation gouvernementale et des autorités administratives de la région, le chef du Gouvernement a salué, au nom du président de la République, la mémoire du défunt et a fait des témoignages sur son engagement constant auprès des populations. Il a rappelé à cette occasion, les relations d’amitié et de fraternité qui lient le Sénégal et la Mauritanie.





Cheikhna Cheikh Saadbouh, Cherif Cheikh Chaya, frère du défunt et nouveau Khalif de la famille Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou, a exprimé sa profonde satisfaction au Premier ministre et à son Gouvernement qui se sont fortement investis pour soutenir la communauté dans ces moments douloureux. Il a aussi formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité pour le Sénégal.













































Rts