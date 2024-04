Ce Lundi, les passations des pouvoirs se succéderont dans les ministères

Intérieur, justice, santé, finances… Dévoilé vendredi dernier, le nouveau gouvernement sous la coupe d'Ousmane Sonko s'installera à compter de ce lundi au rythme des passations de pouvoirs, avant le premier conseil des ministres de "l'ère Diomaye Diakhar" prévu mercredi prochain. Du moins, sauf revirement.



À titre d'illustration, Dakarposte a appris de bonnes sources que l'éphémère "premier flic du Sénégal (Mactar Cissé) passera le témoin à 15h au tout nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine.



Inutile d'être devin pour subodorer que le désormais MINT du "pays de la Téranga" aux commandes de ce département de l’État d’une importance capitale, tant par la richesse de ses ressources humaines et par la diversité de ses champs d’actions, dira toute sa détermination à poursuivre l'action de son prédécesseur pour revaloriser le travail des limiers entre autres priorités...



Quoi qu'il en soit, le commun des Sénégalais place beaucoup d’espoir dans ces changements au plus haut sommet de l’Etat.



Pour rappel, peu après sa nomination, le tout nouveau premier a tenu à rassurer en ces termes:"C’est une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. C’est un gouvernement qui incarne le projet d’une transformation systémique."



Et M. Sonko de renchérir que " c’est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C’est aussi un gouvernement de proximité, d’innovation et d’efficacité exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalais ".

La nouvelle équipe gouvernementale est marquée par la présence d’officiers supérieurs dans des postes clés à l’image de l’ancien chef d’Etat-major général des armées, le général Birame Diop au poste de ministre des Forces armées et de l’ancien haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Jean Baptiste Tine, qui va occuper le poste de ministre de l’Intérieur.



Yacine Fall, une figure importante de l’entourage politique du chef de l’Etat et du Premier ministre va diriger le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Elle fait partie des quatre femmes de l’attelage gouvernemental.



Des acteurs politiques davantage connus font également leur entrée dans le gouvernement, tels que Moustapha Guirassy, directeur de campagne de Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle et d’Abdourakhmane Diouf au poste de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Cheikh Tidiane Dièye, le candidat à l’élection présidentielle qui s’était désisté au profit du vainqueur du scrutin présidentiel du 24 mars, a été nommé à la tête du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement...