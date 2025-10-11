Ce que l’on sait de l’affaire Soya Diagne

Africa 7 tient de ses réseaux de renseignements que le sieur Soya Diagne a été cravaté à l’hôtel Terrou Bi par des éléments de la Sureté Urbaine de Dakar.



Mais, l’ex “Modou-Modou” -qui vivait en Italie- reconverti journaliste, a été libéré quelques minutes après sur convocation sur instruction du maitre des poursuites (entendez le procureur de la République). Lequel, a ordonné au patron de la Sureté Urbaine d’aller cueillir Soya. Qui, nous revient-il est tenu de déférer à une convocation des limiers de la SU lundi à 10h.



En somme, il s’agit d’une autosaisine du procureur de la République et, aux dernières nouvelles, “Soya Diagne risque des poursuites pour diffusion de fausses nouvelles entre autres …”