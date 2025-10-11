Dakar bientôt désencombrée- Le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, dans l’action !

Ouf de soulagement pour les autochtones, entre autres citadins, créchant dans la capitale Sénégalaise !



Les opérations de déguerpissement à l’actif du tout nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s’intensifient.

Après Colobane, Keur Massar, la cité dite « Haoussa », aux Mamelles, il revient à Africa 7 (images à l’appui) que l’intersection, dans un passé récent encombrée dite « Rond Point HLM », a été complètement désobstruée.



En effet, hier, vendredi , sans tambour ni trompette, une opération d’envergure a concerné le « Rond point Hlm » sous l’emprise de la Senelec occupée par des mécaniciens.



Selon nos informations, 03 véhicules lourds et un 01 Engin de levage ont pu faire le travail au grand bonheur des populations qui dénonçaient souvent l’insécurité liée à cette présence.



Un autre atelier de mécaniciens a été enlevé au quartier Noflay de Rufisque. Aucun incident signalé.



Par ailleurs le Sous-préfet dr Diamniadio entend poursuivre le désencombrement entamé le week-end dernier.



Dans l’action, le désormais « premier limier » du pays, qui a initié ces opérations de déguerpissement des occupations anarchiques de l’espace public, s’est fixé un cap : Me Bamba Cissé entend, d’abord, rendre le cadre de vie plus agréable à Dakar avant de s’attaquer aux autres chantiers, notamment à l’intérieur du pays.



africa7.com