Ce que l'on sait de l'homme qui a ouvert le feu lors d'un gala en présence de Donald Trump

Cela devait être une soirée à l'ambiance légère. Une tradition des présidents américains, jusqu'ici boudée par l'actuel locataire de la Maison Blanche. Mais pour sa première participation au dîner annuel des correspondants de la présidence, Donald Trump n'a pas vraiment eu le temps de profiter de la soirée.



Des coups de feu ont retenti au Hilton de Washington, où se tenait la cérémonie, juste après le discours de bienvenue. La sécurité est immédiatement intervenue, armes sorties, et a évacué le président, la première dame Melania Trump, le vice-président JD Vance et d’autres responsables. Les invités, eux, se sont réfugiés sous les tables avant d’être évacués vers l’extérieur, tandis que l’événement était reporté. Des coups de feu ont été échangés et un membre des forces de l’ordre a été touché par un tir, sans être blessé grâce à son gilet pare-balles, selon la police.





Un homme de 31 ans, originaire de Californie



Peu après l'incident, Donald Trump a partagé des photos du tireur présumé, torse nu et menotté, visage tourné vers le sol, dans ce qui semble être le hall de l'hôtel. Il a aussi diffusé des images de caméras de sécurité montrant une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l'entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l'ordre dégainant leurs armes.



Les autorités n'ont pas encore confirmé publiquement son identité, mais selon des médias américains, dont le New York Times, il s'agit d'un homme de 31 ans, Cole Tomas Allen, originaire de Torrance, en Californie.



Le profil LinkedIn de « Cole Allen », dont la photo semble correspondre à celle des images diffusées par Donald Trump, le présente comme ingénieur mécanique, informaticien, développeur de jeux vidéo et enseignant.



Sur la base des premières informations, « nous pensons qu'il était l'un des clients de l'hôtel », a déclaré Jeffery Carroll, chef par intérim de la police métropolitaine, à des journalistes. L'homme a été conduit dans un hôpital local pour y subir des examens.









Le suspect « ne coopère pas activement » avec les enquêteurs, selon le ministre de la Justice par intérim Todd Blanche. Les enquêteurs estiment par ailleurs qu’il s’est rendu à Washington en train depuis Los Angeles, en passant par Chicago.



Pas de complicité établie à ce stade



« Pour l’instant, il semble bien qu’il ait agi seul, qu’il ait tiré seul », a également déclaré Jeffery Carroll. L'assaillant portait deux armes à feu.



« Mon impression est qu'il s'agissait d'un loup solitaire », a abondé Donald Trump, ajoutant que la motivation du suspect n'avait pas encore été établie, mais qu'il pensait que le tireur était « malade ». Le président a également évoqué une attaque menée par un « assassin en puissance ».



Todd Blanche a, lui, précisé que des éléments « très préliminaires » de l’enquête suggèrent que l’homme « ciblait des membres de l’administration » du président Donald Trump.



Le tireur présumé fait actuellement l'objet de deux chefs d'accusation : utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse, a précisé la procureure fédérale Jeanine Pirro. D'autres chefs d'accusation pourraient encore être retenus au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. L'auteur présumé des tirs comparaîtra lundi 27 avril devant la justice.













































Rfi