Ce qui n'a jamais été dit sur Harouna Dia, l'homme de confiance du Président Macky Sall

C'est connu: dans le tout premier cercle d’un président de la République, il y a son aide de camp. C’est ce militaire en uniforme, toujours tiré à quatre épingles, qui ne quitte jamais le sillage du chef de l’État. Homme de confiance, homme de l’ombre, il est le dépositaire des secrets de la République.



Mais, en dehors de l’aide de camp, il y'a d'autres personnes qui gravitent en permanence autour du Président. Ce sont ces hommes de confiance, ces rares conseillers proches, allusion faite à ces quelques personnes que le Président apprécie. Parmi eux, il y'a Harouna Moussa Dia surnommé Médiateur de l'Ombre.



"Contrairement aux tonneaux vides qui font trop de bruits et qui n'existent qu'à travers les médias, ce Monsieur est aimable, secret mais surtout très mesuré. Je peux dire de lui qu'il semble avoir comme mission de régler les affaires privées du Président, notamment les frustrations souvent notées dans son environnement immédiat, au sein du parti, des alliés etc..." nous apprend une source au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat.



"A preuve, renchérit notre interlocuteur, c'est Harouna Dia qui a résolu avec tact et dans la plus grande discrétion ce qu'il est convenu d'appeler "le cas du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé", lequel était à un pas de claquer la porte pour croiser le fer avec son ami de Président de la République. Il en règle bien des cas, notamment sociaux de simples militants, et souvent pour des gens qu'il ne connait ni d'Eve ni d'Adam. Croyez moi. Je le pratique depuis plus de 20 ans, donc je connais bien l'homme. Il est de tous les secrets, je parle bien évidemment du Président Macky Sall, et ce, bien avant son avènement à la magistrature suprême, mais Harouna est hermétique; il sait rester muet, c'est à dire garder des secrets. Vous savez mieux que moi qu'au sommet de l'Etat, comme on dit, rien ne doit transpirer de ce qui se passe dans les coulisses, or Dia quoi qu' au courant de tout, ne pipe jamais mot de l'environnement de son ami et frère Président de la République. Il s'évertue à créer le meilleur environnement possible pour le chef de l’État. Et je vous dis, c'est une machine intellectuelle hypersollicitée. C'est un homme secret aux méthodes "commandos" assumées. Je veux dire par-là que Dia n'hésite pas à se rendre nuitamment et dans la plus grande discrétion dans un coin reculé du pays et même au delà de nos frontières pour régler un problème relatif à la gestion du pays , bien évidemment au nom et pour le compte de son ami Macky Sall.

C'est donc normal que le Président s'entoure de ce fidèle parmi les plus fidèles, l'un des rares en qui il a vraiment confiance et avec qui il travaille constamment de manière intensive jour et nuit, généralement dans la bonne humeur, mais en toute discrétion. Bref, Harouna est au nombre des collaborateurs du Président, ceux-là qui ont été à l'avant garde du combat pour la deuxième alternance au Sénégal. En un mot comme en mille, Harouna l'a épaulé dans l'aventure, si je peux m'exprimer ainsi. Il fait partie des rares personnes qui ont très cru aux idéaux du fameux candidat Macky Sall, ceux-là qui ont organisé sa campagne présidentielle. Rien d'anormal donc à ce que, Macky élu ait choisi Harouna pour tenir avec lui les rênes de l'Etat. Et, c'est dans l'ordre normal des choses que Dia soit à côté du chef de l'Etat à tous les rendez-vous décisif comme ce séjour assez important en Chine"



Décrit influent, discret avec un sens très élevé du devoir d'Etat, Harouna Dia jouit de toute la confiance du président Macky Sall. "Une proximité qui pourrait être des plus utiles au chef de l'Etat et à la nation. L'on sait que " L'Homme du Bosséa", comme on le surnomme, est un homme averti, qui a de la vision. Il sait prendre de la hauteur s'il est question de donner des conseils ou son avis concernant l'intérêt supérieur des populations Sénégalaises" avons-nous appris du jeune Babacar Ly, originaire d'Agnam.





"Macky Sall a besoin dans ce fauteuil d'un homme de confiance à l'image d'Harouna, suffisamment libéré de certaines préoccupations carriéristes entre autres bassesses et dont l'ambition se mesure surtout à sa capacité à servir la nation" glisse encore Ly.





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com