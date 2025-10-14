Centenaire de Me Abdoulaye Wade : le PDS s'organise, deux comités mis en place

L’appel lancé par Serigne Mbacké Ndiaye sur le plateau de Jakaarlo (TFM) en faveur de retrouvailles entre les anciens compagnons de Me Abdoulaye Wade a ravivé un rêve longtemps caressé par l’ancien Président sénégalais de 2000 à 2012 : celui de l’unité de la famille libérale.

Cet appel a trouvé un écho favorable auprès de figures de premier plan comme Oumar Sarr, ancien coordonnateur du Pds et actuel président du Parti des libéraux et démocrates (Pld-And Sugali) et Abdou Salam Bass, secrétaire permanent chargé des élections de Bokk Gis Gis - le parti de Pape Diop, ancien maire de Dakar et proche de Wade. Tous deux, cités par Le Soleil, sont favorables à une refondation politique autour du Parti démocratique sénégalais (PDS), considéré comme la matrice du libéralisme sénégalais.

Si cette dynamique de retrouvailles vise à bâtir une alternative politique crédible face à la domination du Pastef, elle s’articule également autour d’un objectif symbolique : la préparation du centenaire d’Abdoulaye Wade, prévu en 2026.

À cet effet, constate le quotidien national, le PDS a mis en place deux structures stratégiques : le Comité de reconstruction de la famille libérale, opérationnel depuis août 2025 et celui chargé de l’organisation du centenaire de Me Abdoulaye Wade.

Selon Ousmane Goudiaby, président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl), repris par la même source, cette démarche vise à la fois à honorer l’héritage de Me Wade et à rassembler les forces libérales autour de Karim Wade en perspective de l’élection présidentielle de 2029. Il plaide pour une réconciliation interne au PDS et une ouverture vers les anciens compagnons du parti – tels que Ousmane Ngom ou Cheikh Tidiane Sy – afin de former une coalition majoritaire et unie.

Pour Abdou Salam Bass, la reconstitution de l’élan libéral ne peut se faire sans le PDS, « qui en constitue la source ». Quant à Oumar Sarr, il estime que cette union devrait marquer la première étape vers la création d’un grand parti national de masse, fondé sur la démocratie intégrale et le panafricanisme, valeurs chères à Me Abdoulaye Wade. Ce dernier a fêté ses 99 ans le 29 mai dernier.















































seneweb