SENELEC : un ingénieur arrêté pour une escroquerie aux marchés fictifs

Un ancien responsable de la Société nationale d’électricité (SENELEC) est dans le collimateur de la justice. Cheikh Mbacké SECK, ingénieur en génie civil et ex-chef de l’unité des travaux en génie civil, a été licencié puis déféré au parquet pour une affaire d’escroquerie portant sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA.



Selon les informations rapportées par Libération, l’ingénieur aurait trompé deux fournisseurs en leur promettant l’attribution de marchés de construction au sein de la SENELEC. Pour rendre son stratagème crédible, il aurait usé de son statut et de ses relations internes. En échange de ces marchés fictifs, il aurait perçu près de 49 millions de francs CFA.



Mais après des mois d’attente sans contrat ni remboursement, les victimes, comprenant qu’elles avaient été dupées, ont déposé plainte.



L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) a permis de retracer le parcours de l’argent et d’établir les soupçons de fraude. Le mis en cause aurait même tenté de quitter le pays, avant d’être interpellé par les enquêteurs.



























































