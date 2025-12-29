Dakarposte.com - Le site des scoops
Cérémonie  de lancement de la « Maison Diarra » - Un univers de sons et lumières pour magnifier la création

Rédigé par Dakarposte le Lundi 29 Décembre 2025 à 17:16 modifié le Lundi 29 Décembre 2025 - 18:36

C’est dans un décor féérique que  s’est tenu la cérémonie  de lancement  des produits de la « Maison Diarra » à l’hôtel Moom, ex Radisson. Du luxe pour accompagner le luxe. Car la créatrice  de parfums de luxe made in Sénégal, Mame Diarra Diop, entend étendre ses tentacules dans le marché international du parfum chic qui ne laisse pas place aux amateurs. Mame  Diarra  s’y connaît  en  fragrance car  elle  a  toujours adoré les parfums, les odeurs qui attirent. Elle est donc dans son élément. Ce lancement dans un kaléidoscope de sons et lumières est donc un signe de l’ambition légitime de la  dame  Mame Diarra  Diop de se lancer à la  conquête du monde.

L’ambiance musicale était magnifique. Dès le début de l’après-midi, l’air du  lounge/jazz était  enveloppé par la musique subtile d’une kora jouée par une dame. Puis se sont enchaînées d’autres sonorités allant  du jazz au pop, en passant par les prestations en live comme celle de Pape Fall  du groupe Pape et  Cheikh.

Le tout, en présence de la mère  de Mame Diarra Diop. Cette  dernière n’a d’ailleurs pu dissimuler  son émotion lors de  son discours  face à sa brave maman. Nous proposons ci-dessous l’intégralité du texte de son discours.


Cérémonie  de lancement de la « Maison Diarra » - Un univers de sons et lumières pour magnifier la création
Mesdames, Messieurs, chers invités,

Bonsoir

Je suis ravie de vous retrouver  ce soir pour le lancement de la maison Diarra, une marque née de l’inspiration profonde tirée de la vie et des valeurs de Mame Diarra Bousso, femme emblématique, symbole de foi, de force et de douceur. La Maison Diarra dévoile une collection de parfums de luxe pensée pour sublimer l’identité et les émotions. Chaque fragrance est conçue comme une signature, mêlant héritage culturel, élégance contemporaine et matières nobles.

Donc, ce soir est bien plus qu’un lancement d’une marque bien ancré sur nos valeurs et ressource. Ce soir est un rêve devenu réalité. Quand je regarde autour de moi et que je vois vos visages, je ressens de la joie, de la fierté, mais aussi une grande émotion. Parce que la Maison Diarra n’est pas simplement une maison de parfum : c’est une histoire de vie, d’amour, de courage et de famille.

Ce soir j’ai le plaisir de vous présenter les deux premiers chefs d’oeuvre de la maison maison Diarra Bissap gourmand et Harmonie d’agrumes. Harmonie d’Agrumes incarne la fraîcheur lumineuse et raffinée, avec un accord vibrant de pamplemousse éculatant,  géranium noble,  et vétiver racé .

 Bissap gourmand inspiré du bissap sénégalais, célèbre la gourmandise et la sensualité à travers l’hibiscus, la rose  délicate et un fond chaleureux d’ambre. 

Deux pépites que vous aurez le plaisir de découvrir plus amplement grâce aux vidéos de présentation que nous avons préparez pour vous. 

Je voudrais d’abord avoir une pensée pour mon papa Moctar Diop. Mon papa qui n’est plus de ce monde, mais dont la présence ne m’a jamais quittée. Papa, tu as été mon premier guide, mon premier repère, et c’est toi qui m’as appris que rien n’est impossible quand on a la foi et le travail. Ce soir, je porte ce projet comme un hommage à toi, à ce que tu as été, et à ce que tu continues d’être pour moi. Tout ce que je fais, je le fais avec ton souvenir dans mon cœur.

Et puis il y a ma maman. Maman, toi qui es mon pilier silencieux, celle qui prie pour moi, qui me donne la force quand je vacille, qui me rassure quand j’ai peur. Tout l’amour que tu as mis en moi, je le transpose dans mes créations. Merci d’être ma lumière et ma paix.

Mais si je suis debout aujourd’hui, c’est aussi grâce à une personne qui a toujours cru en moi : mon grand frère Bassirou. Mon frère, tu as été mon soutien dans mes études, mon épaule dans mes épreuves, mon conseiller dans mes choix, et mon partenaire dans ce projet. Tu n’as jamais lâché ma main, tu as toujours porté mes rêves comme si c’étaient les tiens. Sans toi, Maison Diarra ne serait peut-être pas née. Merci d’être ce frère exceptionnel, ce protecteur, ce guide et ce complice que tout le monde rêve d’avoir. Ce succès, c’est le mien, mais c’est surtout le nôtre.

 A travers Bassirou je remercie toute ma famille mes frère et sœurs, mes amis vous avez toujours été la pour moi la petite dernière. 

Une petite dernière qui a toujours été fascinée par les bonnes fragrances.

Pour la petite anecdote quand j’étais petite, mon frère mettait du Creed je me faufilais dans sa chambre pour le humer à plein poumons, 

Et tous les jours à 17h je vidais littéralement les pots d'encens de ma belle soeur pour que la maison sente bon en continue désolée.

Les thiourayes ( encens) de maman n'étaient pas à l’abris non plus et j’y allais pas de main morte, je vous assure que je mettais de grande quantité. Le pire c’est que c'était pas donné mais pour moi ce qui comptait c'est le bonheur de sentir les effluves du Thiouraye et des parfums. J'en ai tellement des histoires avec les parfums et j'en suis très heureuse car c'est cette amour et ma volonté d'entreprendre qui a donné naissance à la maison Diarra.

Ce soir, je vous présente Maison Diarra, mais au fond, c’est un peu de mon père, de mon frère et de ma mère, mon histoire que je vous offre dans chaque flacon. Ce sont leurs valeurs, leurs sacrifices, leur amour qui se traduisent en senteurs, en émotions et en élégance.

À vous tous, chers invités, merci d’être ici pour partager ce moment si précieux. Merci d’accompagner cette aventure qui, je l’espère, ne fera que grandir.

Papa, maman mes frères et sœurs, mes amis… ceci est pour vous et ce n'est que le début .

Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour le lancement de la maison Diarra 

qui a vu le jour grâce à votre soutien, celui de toute la famille et des personnes suivantes que j’aimerai remercier du fond du coeur. 

Sophia une sœur pour moi, ma cousine Mame Diarra Niane, ma grande sœur Khady Ndiaye Bijou, mon parfumeur Stéphanie de Bruijn, Bamba Fall Crackcode, mon cousin Pape Mor Niane, ma tante Soda Diop, Pape Assane Thiam, Aminata  nommée la gazette Haussman sur les réseaux , Diarra de Séphora, Sophie de la banque BNP et mon coach Lamine Diolo. merci merci merci. 

Merci.

