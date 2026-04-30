Course-poursuite et saut dans le vide pour deux présumés homosexuels aux Almadies II

C'est la déléguée de quartier d'Almadies II qui alerte le commissariat d'arrondissement de Jaxaay : un groupe de jeunes du quartier vient d'interpeller un individu qu'ils accusent d'être homosexuel. Sans délai, les éléments de la Brigade de Recherche sont dépêchés sur les lieux.



Sur place, les enquêteurs reconstituent le déroulement des faits. Le mis en cause, B. Mbaye, sans profession et domicilié à Almadies II, avait été surpris en compagnie d'un partenaire dans un appartement loué situé au deuxième étage d'un immeuble du quartier. Conscients d'avoir été découverts, les deux hommes tentent de fuir en sautant du balcon.



L'un d'eux parvient à prendre la fuite, tandis que B. Mbaye est rattrapé et appréhendé par les jeunes du quartier.



Des médicaments antirétroviraux découverts dans l'appartement



La fouille de l'appartement où se trouvaient les deux hommes livre un élément supplémentaire : les enquêteurs y découvrent trois flacons contenant des comprimés, dont un médicament antirétroviral utilisé dans le traitement du VIH, selon des sources de Seneweb. Par ailleurs, B. Mbaye s'est blessé à la main lors de sa chute depuis le balcon. Une réquisition aux fins de soins lui a été délivrée.



La version du mis en cause



Interrogé sommairement, B. Mbaye nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu'un groupe de jeunes du quartier cherchait à lui voler son téléphone portable et que, face à son refus, ils l'ont faussement accusé d'homosexualité avant de tenter de le lyncher.



B. Mbaye a été placé en garde à vue pour acte contre nature après avis du procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque. L'enquête suit son cours.











































Igfm