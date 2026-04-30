Concertation politique à Dakar: Me Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur, invite les absents à rejoindre la table du dialogue

Malgré une forte participation, plusieurs formations de l'opposition dont le Front pour la défense de la République (FDR) et le parti Nouvelle Responsabilité d'Amadou Ba ont décidé de boycotter la séance pour dénoncer, entre autres, un manque de garanties sur l’impartialité du processus.



Réagissant à ces absences, le ministre a tenu à adopter une posture d'ouverture et d'apaisement. « À ceux qui n'ont pas répondu à notre invitation, quelles qu'en soient les raisons, je respecte votre position », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant que la contradiction est une « source de progrès ». Me Bamba Cissé a insisté sur le fait que, si les divergences font partie de la démocratie, elles ne doivent pas occulter l'intérêt supérieur de la Nation.



“Nos portes vous resteront ouvertes (...) Les divergence existent. Elles doivent exister mais ne doivent jamais nous éloigner de l'essentiel”, a rappelé le ministre.















































Igfm