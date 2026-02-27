Champ Sangomar : Woodside annonce des résultats records, le Sénégal attend des retombées modestes

Le champ pétrolier de Sangomar, fleuron de l’exploitation pétrolière sénégalaise, affiche des performances remarquables pour sa première année d’activité. Dans son rapport annuel publié par Sud Quotidien, l’opérateur Woodside Energy, qui détient 82 % des parts du projet, se félicite d’une production soutenue tout au long de l’année 2025.

Avec un volume moyen de 100 000 barils extraits quotidiennement sur la quasi-totalité de l’exercice écoulé, le site a démontré une fiabilité exceptionnelle, atteignant un taux de disponibilité technique frôlant les 99 %.



Des chiffres qui placent ce gisement parmi les plus performants du portefeuille du géant australien.



Sur le plan financier, cette exploitation a généré des revenus colossaux pour Woodside Energy, qui a engrangé 1,9 milliard de dollars grâce au pétrole sénégalais. Une manne qui contraste singulièrement avec les prévisions de recettes attendues par l’État du Sénégal au titre de sa participation dans ce projet phare.



Le journal indique que, selon les estimations budgétaires, Dakar ne devrait percevoir que 76 milliards de F CFA de recettes pétrolières pour l’année 2026, soit à peine 1,3 % des revenus globaux dégagés par l’exploitation du champ. Une part dérisoire au regard des énormes bénéfices réalisés par l’opérateur principal, et qui risque d’alimenter les critiques sur l’équité des termes contractuels négociés. Les projections pour l’exercice suivant ne sont guère plus réjouissantes, les recettes attendues pour 2027 ne devant pas dépasser 128,6 milliards de F CFA.



Alors que Woodside Energy se félicite de ce succès financier de Sangomar, les attentes des populations quant à une redistribution tangible de cette manne pétrolière risquent de se heurter à la dure réalité des chiffres.



Une situation qu’a déplorée le Premier ministre OUSMANE SONKO qui à son tour veut une renégociation des contrats pétroliers et gaziers.















































Walf