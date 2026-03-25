Cités par Mame Makhtar Guèye à la SU : Le procureur ordonne la convocation d'Habibou Dia et d'Ibrahima Lissa Faye

Seneweb en sait un peu plus sur les raisons de la libération de Mame Makhtar Guèye après son audition à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



Selon nos sources, le responsable de Jamra a cité devant les enquêteurs Ibrahima Lissa Faye, responsable de la Coordination des associations de presse du Sénégal, et Habibou Dia, directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).



Informé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la convocation de ces derniers pour audition.

En attendant, Mame Makhtar Guèye a été invité à regagner son domicile.