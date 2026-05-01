Classement RSF 2026 sur la liberté de presse : le Sénégal recule de 4 places

L’ONG Reporters Sans Frontières (RSF) a publié son classement et rapport 2026 sur la Liberté de la presse.



Le Sénégal (78e) recule de 4 places par rapport à 2025. Selon l’ONG, « Bien que le pays offre traditionnellement un contexte favorable à la presse, les difficultés économiques des médias et la recrudescence des menaces envers les journalistes, ces dernières années, créent les conditions d’un recul du droit à l’information ».



Au niveau mondial, RSF note une situation préoccupante. « Pour la première fois dans l’histoire du Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF), plus de la moitié des pays du monde sont en situation “difficile” ou “très grave”. En 25 ans, le score moyen de l’ensemble des pays étudiés n’a jamais été aussi bas ».





















































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