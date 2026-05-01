PROCESSUS ÉLECTORAL : LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ENGAGE LE DIALOGUE AVEC LES PARTIS POLITIQUES

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré, ce jeudi 30 avril 2026, les partis politiques légalement constitués dans le cadre d’une prise de contact consacrée au processus électoral et au dialogue avec les acteurs politiques.



Cette rencontre, qui a également enregistré la participation du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), a permis d’échanger sur plusieurs questions liées à l’organisation et au suivi du processus électoral au Sénégal.



À l’issue des discussions, le ministre de l’Intérieur a salué la qualité des échanges et annoncé la mise en place prochaine d’un cadre permanent de concertation avec les acteurs politiques. Une initiative qui vise, selon lui, à renforcer le dialogue et à favoriser une meilleure prise en charge des défis liés à la vie démocratique du pays.



Le ministre a souligné que cette dynamique traduit une volonté commune de construire, dans un esprit de responsabilité, des réponses adaptées aux enjeux politiques et électoraux actuels.



Insistant sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques, il a rappelé que « la démocratie demeure un édifice fragile » qui exige de chaque citoyen rigueur, retenue, sens de l’État et responsabilité.



S’adressant aux partis n’ayant pas pris part à la rencontre, le ministre de l’Intérieur a tenu à préciser que les portes du dialogue restent ouvertes à tous les acteurs politiques, estimant que « la contradiction est source de progrès » dans une démocratie.











































Rts