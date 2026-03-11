Cohabitation difficile Diomaye-Sonko : le privé étale ses craintes

La tension politique installe un climat pas du tout favorable pour les affaires! président du Conseil national des dirigeants d’entreprises du Sénégal [Cndes] et du groupe secteur privé et développement, Birane Yaya Wane affirme qu’avec cette crise, le privé n’aura pas l’accompagnement de l’Etat comme il se doit. «S’il s’agit d’un décret qui devrait être contresigné, ça risque de ne pas bouger, parce qu’il y a un climat de méfiance et de suspicion. Si au niveau politique ça ne tourne pas rond, cela va avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de l’Etat et le secteur privé va en pâtir. C’est malheureux de le constater», dit-il. Contacté par WalfQuotidien, il ajoute: «Si les autorités qui coiffent l’administration ne trouvent pas un terrain d’entente dans les meilleurs délais pour que l’administration fonctionne comme il se doit, il y aura des répercussions qui vont impacter négativement le secteur privé»



M. Wane appelle à ne pas en rajouter à la peine du secteur privé qui vit une «situation pathétique».Selon lui, Etat a intérêt à accompagner de manière significative le secteur privé pour lutter contre le chômage.



Secrétaire général du Mouvement des entreprises du Sénégal (Mdes), Boubacar Sambe voit «une situation politique de couloirs» qui n’officialise aucun acte de la part des autorités gouvernementales. «Par situation politique de couloirs j’entends des déclarations politiques nuancées. Aucune conséquence directe n’a été observée sur cette supposée crise», dit-il.

















































