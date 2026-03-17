Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso déclaré vainqueur de la présidentielle pour la cinquième fois consécutive

Denis Sassou-Nguesso rempile pour un cinquième mandat consécutif à la tête du Congo-Brazzaville. Âgé de 82 ans, le chef d'État a été déclaré vainqueur de la présidentielle, mardi 17 mars 2026, deux jours après le scrutin. « Est élu, Sassou Nguesso Denis, 2.507.038 voix, soit 94,82% des suffrages exprimés », a déclaré à la télévision nationale le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou.



Ces résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle du pays. Avec cette réélection, Denis Sassou-Nguesso pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2031.



Le taux de participation s'élève à « 84,65% », a ajouté le ministre de l'Intérieur. Une faible affluence dans les bureaux de vote avait toutefois été constatée par les journalistes de l'AFP présents à Brazzaville le jour du vote.