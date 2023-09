Construction de la grande mosquée de Tivaouane : les grands chiffres à retenir

Les portes de la grande mosquée de Tivaouane ne seront pas ouvertes au public durant la période du Gamou. L’information a été donnée par Serigne Moustapha Sy Al Amine lors de la conférence de presse en prélude de cet évènement religieux. Néanmoins, une visite guidée a été réservée à la presse, ce mercredi pour communiquer sur l’état d’avancement des travaux. Et il faut reconnaître que le chantier est en phase finale. Les ouvriers font les derniers réglages avec les décorations, les installations, la peinture à l’intérieur de la mosquée. Au niveau de l’esplanade, les travaux n’ont pas encore démarré. Pendant ce temps, d’autres ouvriers s’occupent des travaux au niveau de la porte d’entrée principale.



De 4200 m2, la mosquée implantée, désormais, sur 24000 m2



Pour rappel, inaugurée pour la première fois en 1904, sur un terrain de 1200 m2, par El Hadj Malick Sy, la grande mosquée de Tivaouane a connu son extension en 1979 avec Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh après les travaux de rénovation qui ont eu lieu entre 1940 et 1950. Malheureusement, les travaux d’extension furent stoppés et ce n’est qu’en 2020 qu’ils ont pu être relancés avec Serigne Babacar Sy, actuel Khalif général. Après avoir manifesté sa volonté d’augmenter la capacité d’accueil de la mosquée en 2019, une campagne de collecte de fonds est lancée et les travaux ont démarré en 2000. En effet, de 4600 m2, la mosquée est désormais construite sur 24 000 m2 dont 10800 m2 de surface bâtie et une esplanade de 12830 m2. 30 parasols seront installés sur l’esplanade qui sera complètement carrelée en marbre. La capacité d’accueil est estimée à 19600 fidèles sur la surface bâtie et 20 000 fidèles sur l’esplanade soit un total de 39 600 fidèles.



La capacité d’accueil estimé à 39600 fidèles, 102 toilettes, 112 espaces pour les ablutions, 10 salles polyvalentes



Ce bijou au cœur de Tivaouane, composé de neufs dômes et de trois minarets (deux de 56 m de hauteur et une autre de 82 m), va obéir à une charte graphique : seules trois couleurs sont autorisées. Il s’agit du Blanc, du vert et du doré. Et vue sa capacité d’accueil, 102 toilettes seront construites au rez-de-chaussée et à l’étage dont 66 pour les hommes et 36 pour les femmes. En outre, cette maison de Dieu aura 112 espaces pour les ablutions, 10 salles polyvalentes, deux forages, 3 bâches à eau.



Présenté sous une forme symétrique, la mosquée va aussi disposer d’un central solaire de 10 mégawatt construit sur 50 ha car non seulement toute la mosquée sera climatisée mais 833 points lumineux sont prévus dans la salle de prière et 336 à l’extérieur (façades, esplanade et minarets). A cela s’ajoutent 403 buses de soufflage d’air frais avec trois groupes d’eau glacée de 297 kw ainsi que 24 centrales de traitement d’air. Le tout sera alimenté par un groupe électrogène de 1600 kva et deux postes transformateurs de 800 kva.



1169 points lumineux, un groupe électrogène de 1600 kva et deux postes transformateurs de 800 kva



«Ce sera une mosquée intelligente », précise le responsable du chantier. En effet, au plan sécuritaire, la grande mosquée de Tivaouane aura 168 détecteurs de fumée tout type, 35 diffuseurs alarmes, 36 contrôles d’accès portes, 28 caméras IP dont 14 à l’intérieur et 14 à l’extérieur. Pour la sonorisation, il est prévu 150 haut-parleurs dont 96 à l’intérieur et 54 à l’extérieur, 12 microphones fixes, 6 baladeurs et 4 cravates. Les amplificateurs seront au nombre de 28.



Pour le moment 1864 ouvriers dont 1655 sénégalais, 3 suisses, 200 turcs et 6 marocains sont à pied d’œuvre. Leur objectif : rendre les clés du bijou dans les meilleurs délais au khalif général, Serigne Babacar Sy Mansour.



























































Actusen.sn