Contrairement à ce qui a été annoncé par Confidentiel Afrique , Youssou Ndour n'a jamais été exfilré du Mali

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs, est en mesure de révéler que "l'Empereur de la Musique Africaine "-pour paraphraser Mbaye Dièye Faye, n'a jamais été exfiltré du Mali comme l'a écrit Confidentiel Afrique.



Des informations fiables en notre possession, il s'avère que Youssou Ndour et le Super Etoile sont revenus, sains et saufs, à Dakar en provenance de Bamako.



Il nous revient qu'ils ont voyagé à bord de la compagnie Ethiopian Airlaines (à l'aller comme au retour) .



"Depuis plusieurs heures, une information largement relayée sur les réseaux sociaux annonçait la présence de Youssou Ndour et du Super Étoile au Mali, où ils devaient se produire à l’occasion d’une soirée très attendue. Nous sommes aujourd’hui en mesure de confirmer que Youssou Ndour et l’ensemble du Super Étoile sont bel et bien arrivés à Dakar. Un grand ouf de soulagement pour les milliers de fans qui étaient dans l’attente de nouvelles rassurantes.L’artiste, surnommé “l’Africain” ou encore "l’Empereur", tient d’ailleurs à adresser ses sincères remerciements à toutes celles et ceux qui leur ont témoigné leur soutien et leur affection durant ces heures d’incertitude.



À l’endroit du peuple malien, des Sénégalais vivant au Mali, des nombreux fans mobilisés pour le “Bal des Grands”, ainsi que de l’organisateur, Youssou Ndour exprime toute sa solidarité et assure : « Ce n’est que partie remise »

Le concert "Grand Bal" de Youssou N'dour, prévu à Bamako au Mali, a effectivement été annulé et interrompu le samedi 25 avril 2026, en raison d'une dégradation de la situation sécuritaire" lit-on sur le site du groupe Futurs Médias.

