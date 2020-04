Contribution : Le Sénégal fête ses 60 bougies (Par Dr Mohamed Diallo)

Bien des liens nous attachent à notre cher pays.



Je suis reconnaissant de m’adresser à vous en ce jour mémorable qui marque notre accession à l’indépendance.

Depuis plusieurs décennies, des Sénégalais (hommes et femmes) dans l’ombre symbolique duquel nous nous trouvons aujourd’hui ont lutté pour notre accession à la souveraineté internationale.



Le virus covid-19 qui a touché l'ensemble des 5 continents, mérite réflexion pour notre avenir.



C’est l’occasion de féliciter le chef de l’état pour l’ensemble des mesures prises pour venir à bout de cette pandémie, mais aussi les chefs religieux et coutumiers, les imams et oulémas, l'église, les forces de défense et de sécurité, l'opposition, la société civile et tous ceux qui ont participé à la lutte. Vous avez apporté aux Sénégalais épris de paix une bouffée d’oxygène dans leurs univers en feu.



Aux médecins et personnels soignants nous disons MERCI ! Vous avez rétabli la vérité des faits en vous basant sur trois réalités : loyauté, dignité et travail.

- Loyauté sans faille vis-à-vis de votre sermon et de la nation;

- Dignité sans faille vis-à-vis de vos concitoyens;

- Conscience de la mission dont vous êtes investis.



Je n’éprouve aucune hésitation à dire que chacun d’entre nous est aussi intimement attaché à la terre de ce beau pays. Que les écrits et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick SY, d’El Hadji Omar Foutiyou TALL, Seydina Limamoulaye, du cardinal Yacinthe THIANDOUM, d’El Hadji Ibrahima NIASSE, de Mame Bounama KOUNTA, d’Amary Ngoné Ndack SECK, de Cheikh Saad BOUH… soit le présage de lendemains meilleurs.



Que nos dirigeants et leaders reprennent leurs écrits dans leurs discours afin de permettre à la jeune génération de comprendre et citer avec fierté ces hommes d’une dimension exceptionnelle avec la même aisance et la même fierté que le ferai le français en citant Victor Hugo, Jean Jacques Rousseau où Sinone Veil … Où un jeune anglais en citant Shakespeare, Agatha Christie, Malcom X ou Abraham Lincoln.



Chaque fois que l’un de nous les cite, il perçoit un regain personnel, un sentiment de joie et d’exaltation, car l’œuvre des grands hommes ne s’effacent jamais.

Nous peuple Sénégalais, sommes comblés que l’humanité nous ait pris en exemple.



Aujourd’hui nous devons nous engager à la restauration des valeurs mettant à l’épreuve toute notre nation.

Mais en un sens plus large, nous devons nous dédier, nous consacrer à cette terre et à tout ce qu’elle représente.

Des hommes et des femmes courageux ont lutté ici qu’ils soient morts où vivants et c’est le moment de leur rendre hommage. C’est à nous vivants qu’il incombe de nous vouer à l’œuvre inachevée que ces combattants ont si noblement amorcée. C’est à nous plutôt de nous consacrer à l’œuvre qu’il reste à accomplir. C’est le moment de regretter des femmes comme :

Adja Rose BASS, un exemple de droiture, de courage et de pitié;

Adja Tchoumbe SAMB ayant joué un rôle important durant les indépendances;

Adja Arame DIENE pour sa bravoure et sa constance;

Caroline FAYE pour le travail accompli pour la nation;

Adja Maïmouna Kane pour l’humilité et le sens du devoir dont elle a su faire preuve;

Mame Madior BOYE pour son sens aigu de la responsabilité;

Marie Angelique SAVANÉ Sociologue émérite;

Annette Mbaye D’Erneville femme de culture.



Nous apprécions sincèrement le travail et le rôle qu’ont eu à jouer des hommes comme :

Lamine GUEYE

Léopold Sedar SENGHOR

Cisse DIA

Thierno BA

Abdoulaye Gueye CABRI

Ibrahima Sarr

Ibrahima Seydou NDAO

Djim Momar GUEYE

Masseck NDIAYE

Mamadou Ibra WANE

Ibou DIALLO

Dembo COLY

André Guillabert

Abdoulaye LY

Ousmane Soce DIOP

Modou NGOM

Maurice GUEYE

Ngalandou DIOUF

Djibo Leyti KA

Ahmath DANSOKHO

MBaye Jacques DIOP

Maguette LO

Habib THIAM

Mamba GUIRASSY

Ndiawar TOURE

Salif BA

Thiéwo Cissé DOUCOURE

Omar Blondin DIOP

Ben Bass DIAGNE

Max Magamou MBAYE

Mababa dit Pape DIOUF

Alioune badara DIAGNE Golbert



Votre patriotisme et votre bravoure font de vous de véritables héros inconnus de la grande histoire.

Vous êtes la chair de notre chair et le sang de notre sang.



Alors que dans l’exemple nous puissions honorés ces hommes, que nous y puisons un dévouement accru, que nous prenions ici hautement la résolution que ce legs ne sera pas vain. Que cette nation sous les yeux de Dieu connaisse la renaissance des valeurs et la reconnaissance due à ses valeureux fils.



Dr Mohamed Diallo

Président du parti URV

Petit Berger au service de la nation