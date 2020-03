Coronavirus : Taylor Swift a profité de sa guerre avec Kanye West pour encourager aux dons

L’appel aux dons de Taylor Swift

PEOPLE - Un virus est en train de contaminer la planète entière, mais ce n’est pas suffisant pour mettre un terme aux querelles de stars. C’est qu’en cette période de confinement lié à l’épidémie de coronavirus , il faut donner des occupations aux fans.Ainsi, Taylor Swift et Kanye West sont loin d’avoir enterré la hache de guerre. Leur histoire remonte à 2016. Année où Kanye West a sorti son titre “Famous” dans lequel il dit cette phrase: “J’ai l’impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble, j’ai rendu cette garce célèbre”. Le rappeur avait alors prétendu que Taylor Swift lui avait donné l’approbation lors d’une conversation, ce que les proches de la chanteuse avaient démenti.Cette affaire est revenue au premier samedi 21 mars avec la publication d’une version longue de cette conversation. Cet enregistrement a donné un contexte plus précis à l’échange entre Taylor et Kanye. Apparemment, Taylor Swift disait la vérité depuis le début et n’a jamais cautionné ces paroles.La Popstar de 30 ans a utilisé ce rebondissement pour s’expliquer encore une fois sur cette affaire sur Instagram. Et elle en a également profité pour faire un appel aux dons en cette période sombre.Dans sa story, elle a publié un message mettant en lumière “ce qui compte vraiment”. “Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense de la séquence vidéo qui a fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de cet appel. SWIPE UP pour voir ce qui compte vraiment”.