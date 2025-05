Côte d'Ivoire- Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé deux importantes audiences économiques

À la suite de la cérémonie officielle d’ouverture de l’Africa CEO Forum 2025 à Abidjan, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a accordé deux importantes audiences économiques.



Le Chef de l’État a tout d’abord reçu Monsieur Marco Arcelli, CEO d’AcwaPower, entreprise spécialisée dans l’énergie et le dessalement de l'eau, avec qui il a discuté des opportunités de collaboration dans le secteur énergétique, essentiel au développement économique durable du Sénégal.



Ensuite, le Président a reçu Monsieur Raley White, Vice-président du Groupe Yango, acteur majeur du secteur technologique et du transport, afin d'explorer des perspectives d'investissement et de coopération technologique.



Ces échanges témoignent de la volonté du Président de consolider et diversifier les partenariats stratégiques, en vue d’accélérer la croissance économique et de renforcer l’attractivité du Sénégal sur la scène internationale.