Coup d'État en cours au Gabon : les putschistes ont aussi arrêté le président de l’Assemblée Nationale

La chasse aux autorités de l’ancien régime du président Ali Bongo nouvellement déchu est en cours. Après la mise en résidence surveillée du président et l’arrestation et l'accusation de haute trahison, du fils du d'Ali Bongo, Noureddin Valentin Bongo, ainsi que d’autres autorités gabonaises, c’est au tour de Faustin Boukoubi, le président de l’Assemblée Nationale du pays.

Il a été arrêté à son domicile cet après-midi par les putschistes devant une foule visiblement acquise à la cause des militaires...