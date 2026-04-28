Coup de filet de la Br de Keur Massar concernant affaire Pape Cheikh et Cie- Tombé, l'employé du port de Dakar, Birahim Fall cite son collègue et ... partenaire, le chef de service Bamba Amar

Les rebondissements de ce que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie sont, au fil du temps, spectaculaires, non sans dévoiler la face cachée, c'est à dire le penchant gay de plusieurs célébrités entre autres anonymes.



Dakarposte a appris que les perspicaces pandores de la brigade de recherches de Keur Massar, en charge de la procédure enclenchée aux fins de démanteler les réseaux homos, ont, cette fois-ci, réussi un coup de filet. En effet, depuis hier, plusieurs personnes sont cravatées. Parmi eux figurent le sieur Birahim Fall, employé au Port de Dakar .



En attendant de revenir avec une ébauche de détails sur ce coup de filet à l'actif de la gendarmerie , il nous revient que le sieur Birahim Fall, tombé dans la nasse de la maréchaussée, a balancé son collègue Bamba Amar (un chef de service eu Port de Dakar) au nombre de ses partenaires éprouvant la même attirance sexuelle ou sentimentale pour des individus de leur propre sexe.











njaydakarposte@gmail.com





