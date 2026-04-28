Ndella Madior Diouf bénéficie d'une liberté provisoire

Dakarposte tient de ses radars fureteurs, dépêchés au parquet de Dakar, que Ndella Madior Diouf a finalement bénéficié d'une mise en liberté provisoire.



Lors de l'audience tenue ce mardi 28 avril 2026 à la Chambre criminelle de Dakar, le procureur a requis une peine de cinq ans de prison ferme à l'encontre de Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé ».



En effet, le ministère public a demandé une condamnation de la dame à une réclusion criminelle de cinq ans et une amende de 5 millions de FCFA contre la prévenue principale. Des peines allant de un à deux ans de prison ont également été requises contre certains de ses co-accusés.



Pour rappel, Ndella Madior Diouf est poursuivie pour plusieurs délits graves, notamment la traite de personnes, l'exercice illégal de la médecine et la mise en danger de la vie d'autrui.



Après de nombreux renvois, le procès a eu lieu ce mardi. La propriétaire de la pouponnière a comparu aux côtés de ses assistants et collaborateurs.