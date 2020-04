Covid-19 et lavage des mains : Certains quartiers de Mbour privés d'eau

Au moment où, dans les gestes barrières le lavage des mains occupe une place centrale, nombreux sont les ménages qui sont privés du liquide précieux. Ainsi, observer scrupuleusement ce geste demeure un gros problème.



Bien que Mbour vit à l'heure d'une guerre sanitaire et qu'il est demandé à tout un chacun de se laver les mains, de prendre des douches, de laver plus que d'habitude son linge, certains quartiers de Mbour vivent une situation insupportable.



A partir de 8 heures, jusque tard dans la soirée, pas une goutte d'eau ne coule du robinet.



''On nous demande de rester chez nous. On peut le comprendre. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on nous dise cela et qu'on nous coupe un liquide aussi précieux que l'eau. C'est à la limite inadmissible. Si l'eau est coupée, les gens se retrouveront au bord d'un puits. Puisqu'ils interdisent les rassemblements, cela ne manquera pas si les robinets sont coupés'', se plaint Nadia Samb.



Durant plusieurs jours, certains quartiers de Mbour ne voient plus le liquide précieux couler.



''Vous trouvez normal qu'on coupe l'eau le matin jusque tard dans la soirée? C'est juste inhumain. Je peux comprendre qu'on coupe par intervalle de 2 heures, mais toute la journée. Quand est-ce qu'on va se laver ? A force d'utiliser notre réserve en eau, on la finit. Comment peut on maintenir l'hygiène et la propreté dans pareille condition ?'', s'interroge Mademba Diop.



En effet, les robinets ferment à 7 h, s'ouvrent pour certains à 23 h et pour d'autres à 00 h avec une eau rouge de calcaire.



''Ils veulent qu'on se lave et qu'on boive cette eau de mauvaise qualité ?'', s'offusque Mademba Diop.